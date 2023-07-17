星座專家唐綺陽分析7／17～7／23星座運勢，本周金星停滯，金牛座及天秤座特別有感，容易發生立場尷尬的事情，難做出抉擇，或礙於身分難權衡利弊無法站邊，建議放慢步調站穩腳步，就能釐清真相。而出生星盤有星在28度者也將受影響，此時需進行理財方式、感情生活、專長事務方面的自我檢討。

另外，下周日迎來大暑，太陽將移位獅子座，所以本周太陽衝刺，會導致氣流混亂、天氣多變外，也需注意情緒方面等問題，與人之間的溝通容易情緒用事、發生衝突，建議彼此先冷靜下來，並提出問題的困難點再一起討論解決，否則將兩敗俱傷。

星象影響：金星停滯、太陽衝刺

【累的：牡羊座、獅子座、天蠍座、摩羯座】

牡羊座：工作不可妄自菲薄，避免鑽牛角尖影響約會品質

獅子座：當心忙碌影響健康，戀情感到委屈可嘗試溝通

天蠍座：用智慧去應對複雜問題，感情方面注意不當誘惑

摩羯座：同事冷漠感受心寒，愛情上家人意見成為重要因素

【穩的：金牛座、處女座、射手座、水瓶座】

金牛座：合作事務需多溝通協調，配合另一半可增廣見聞

處女座：擅長之處需更加小心謹慎，感情遇到轉捩點

射手座：工作忙碌成就感十足，為對方付出將有所回報

水瓶座：為事業願景努力，尋找對未來有共識的對象

【讚的：雙子座、巨蟹座、天秤座、雙魚座】

雙子座：計畫到了收尾階段，感情也進入塵埃落定狀態

巨蟹座：好消息頻傳需謹慎查證，桃花多但仍待觀察

天秤座：職場需要得力助手適合招募，有職場戀情機會

雙魚座：工作上擔起責任走自己的路，感情方面要多放鬆