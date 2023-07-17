在7、8月的炎炎夏日，學生們都開始放暑假，不過就有一群特別的高中生組建了「音樂園丁」團隊，遠從全省各地到台中新社山上，在大家放暑假休閒玩樂之際，陪偏鄉的孩子們一起用音樂豐富一整天，而這些營隊的孩子來自新社區多所小學，大多都是山區來的孩子，他們在15日一早就開心的匯集在大林國小，期待和來自城市哥哥姊姊的互動。
為了實踐城鄉共學，讓音樂成為真正交流的媒介，「音樂園丁」用暑假的時間，招募高中生，帶著學校中的孩子們一起學習音樂，我們深信音樂的交流能夠縮短彼此的距離，也能夠讓共學達到優質教育的宗旨。這個活動的總召是來自北一女與康橋高中的三位高中女生，她們三個從小學音樂長大，曾經在學校的課程裡，看見了在偏鄉中有許多想要學習音樂，卻因為沒有資金，又或者是缺乏資源，更因為原生的家庭不允許而沒有機會接觸音樂的孩子，讓他們深刻了解到了都市與鄉村之間的教育資源落差，因而萌生出音樂共學計畫的想法。
音樂共學計畫執行一年多，一開始他們跟教育部樂器銀行合作，還有跟台北市音樂班去募集二手樂器，但從真正開始連繫偏鄉學校並確認需求後發現，現今的偏鄉學校樂器資源十分充沛，沒有所謂資源缺乏的狀況；同時也在訪談了幾位校長與音樂老師之後才發現，現今政策下幾乎所有的學校都是樂器數大於學生數，只要申請幾乎都能獲得100％的補助。
而以台中新社全年級只有十五人的大林國小為例，他們雖然只有一支直笛隊，音樂教學也以直笛為主，但其實爵士鼓樂器等幾乎都是新置的不缺乏，而在高中生自主團隊進一步訪問到學校唯一的一位音樂老師後，才了解偏鄉教育資源缺的是師資，缺的是家長對音樂投資正確的觀念，缺的是音樂教育真正的陪伴，而這三位高中生在了解真實的教育現場後，帶回團隊討論後續執行方案的重點，而有了音樂營隊的想法。
命名「音樂園丁」的高中生自主團隊，在找到新的團隊服務方向後，快速的結合團隊資源，其中的一名高中生表示，「從小到大一直以來都有音樂伴隨在我們的身邊，在學習過程中帶給我們無限的力量，而且總是能陪我們度過低潮，帶來自信心」。同時她也強調，「我們也想要分享這個陪伴的方法給偏鄉的孩子，我們深信，音樂帶來的正能量，能輔導孩子處理情緒問題，減少孩童憂鬱症、躁鬱症等心理問題，這樣也能減輕學校輔導室和家長的負擔，創造一個正面的社會環境」。
而基於這樣的深信，這群高中生開始設計營隊內容，其中有讓孩子認識配音，並實際找元素去為影片配音的「擬音工作坊」；有讓孩子自己DIY，製作一把屬於自己的烏克麗麗的「手作工作坊」；有讓孩子體驗打擊樂器與節奏教學的「打擊工作坊」，這群高中生也和孩子一起進行合奏音樂會，在合唱大手拉小手、小情歌及孩子點唱的啟程中，熱鬧的完成一整天的音樂營隊，而參與這次營隊志工的除了北一女和康橋高中的孩子，還有來自建中和竹北高中的高中生共11人。
城鄉差距，產生資源上的落差，讓SDGs優質教育一直都無法真正落實與實施在世界的各個角落。而在團隊中的一位總召，曾採訪了均一平台教育基金會呂冠緯董事長，清楚的了解許多偏鄉資源貧瘠的問題與教學現場的困境，而他們在實際出隊之後，和孩子們互動一整天，才真正的了解，「唯有陪伴才能讓他們身邊的資源，成為真正的幫助」。
最後，來自全省不同高中的大孩子們，頂著33度大太陽，在連續兩天的志工訓練與出隊後，臉上都充滿了雖然疲憊但快樂的表情，他們多是即將升上高三面對學測或申請學校的孩子，但是無悔這段時間付出的時間與心力，而這三位總召都表示，「我們深信我們自許音樂園丁的角色，會讓一些貧脊的地開出耀眼的花！」而大林國小的校長也頒發了獎狀與當地特色的伴手禮給志工團隊，許多偏鄉的孩子們也在最後的閉幕式抱著哥哥、姐姐們說「你們明年還要來喔！」
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