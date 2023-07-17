日本政府防衛省正考量在沖繩東方太平洋上的北大東島部署航空自衛隊車載型機動防空雷達系統，填補目前警戒監視「空白地帶」，以因應可能發生的領空遭入侵等情況。退役少將栗正傑16日在《麥玉潔辣晚報》節目強調，中共軍艦經常從奄美大島進出，北大東島就在奄美大島的右邊，日本在這邊部署車載防空雷達，意味著美軍再派軍艦過來這邊，沒有辦法協防東亞地區整個第一島鏈，要讓日本、韓國、台灣做自我防衛。

「我先解釋一下五大作戰區域，每個戰區是一個獨立作戰單位。」栗正傑表示，在這個戰區裡面，就有陸、海、空，還有火箭部隊，因為面對的敵人和挑戰不同，地形也不同，戰區裡面編配的武器就不一樣。所以這個關鍵字是什麼？是北部戰區。我們最常聽到的是南部戰區、東部戰區。東部戰區就是針對我們台灣，南部戰區就是針對南海，西部戰區就是針對新疆跟西藏，防止藏獨跟疆獨，也為了鞏固跟中亞國家和平相處。

栗正傑提到，去年的西部戰區軍演，解放軍是跟俄國一起展現團結意義。今年在北部戰區，就是針對日本。還有一個關鍵字叫北大東島，很小一個島，只有4平方公里，上面只有600多個老百姓。這個島在哪裡？講另外一個島大家比較知道：奄美大島。中共軍艦經常從奄美大島進出，北大東島就是在奄美大島的右邊。那他為什麼要在這邊部署車載防空雷達？「也就是美軍來說，不在這邊再派軍艦過來了！」

栗正傑指出，美方現在知道說，解放軍對海的打擊能力已經加強了，而且他自己軍費也已經減少，國內的國防支出及美債也很嚴重，沒有辦法協防東亞地區整個第一島鏈，所以他希望交給你日本、韓國、台灣、菲律賓。日韓這兩個國家本來有仇的，硬要拉在一起聯合軍演，交給你們自己去防禦，台灣交給台灣防禦，菲律賓可能是扶不起的阿斗，最後可能還是會去協助他。

栗正傑強調，美國這些動作，加上濱海戰鬥團的成立，加上最近很多戰機撤到關島去，還有天寧島的預備陣地。如果自己是一個情報次長的話，種種跡象研判，美軍已經離開第一島鏈了！

「中共來說，他也知道，日韓對著他來。」栗正傑直言，所以他叫北部戰區去實施這個軍演，不要看就這幾艘軍艦，反而是903型綜合補給艦，這艘船一出去，其實它就跟奶媽一樣，對另外4條船可以一直補給，也就是可以在那邊的海上，跟你演習時間很久，打長期作戰。補給完之後回來，再換一條船出去。當然這只是象徵意義，將來如果發生戰事，過去的就不是這5條船，過去就是福建艦，或遼寧號就會到那邊去。

栗正傑提到，日本人自己講的，從東京、關島到台灣，這個三角形是第一島鏈的防衛區域，北大東島就在這個海域中間。