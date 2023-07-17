美媒《華爾街日報》報導，熟悉內情人士透露，華府提醒東京當局應審慎思考日本自衛隊在台海問題的角色，但未獲得日本政府任何具體承諾。前立委郭正亮16日在《新聞大白話》節目強調，美國事實上願意交付更多任務，讓日本來執行，未來日相岸田文雄可能增加國防預算到GPD的2％，但日本有武器配備卻不敢介入台海，意味著日本人其實很精算，台灣政府喜歡找退役官員來大放厥詞，恐扭曲了日本政府實際的決策狀況。

郭正亮提到，今年1月CSIS做了一個兵推，那時的假設是美國跟日本同時介入台海，最後才慘勝。3月日本參議院就有人問岸田文雄，說美國如果到時候要使用我們的美軍基地，決策權是在美國還是日本？岸田文雄就斬釘截鐵地說是日本政府！就是必須由日本同意。

「應該是他這個回答，就引起了美國的一些軍事記者，開始來探詢這個事情。」郭正亮表示，就是美國如果到時候使用美軍基地，不能完全如自己所願，那美軍要介入台海戰爭是非常困難的！《朝日新聞》民調就發現，願意介入台海戰爭的只有11％，那個是民眾。

「《華爾街日報》寫的是日本政府跟日本軍方！所以這個是很嚴重的新聞！」郭正亮強調，就是說他們問了半天，日本政府都不願意說YES！美國就覺得說，有一個項目非你幫不可，現在講的不是使用美軍基地，而是日本方面可不可以協助反潛任務，但日本始終不回答！

郭正亮指出，所以這才是一個問題，就是說日本政府到底在想什麼？現任官員確實有聽到幾個重要人士表態，比方說麻生太郎，他就在東京俱樂部講過這個，台灣有事日本有事，然後自民黨的政調會會長他也講過。可是碰到真正關鍵的決策人員，都不願意講話，那這個意味著什麼？

「這意味的是，日本人其實是很精算的！」郭正亮直言，他就覺得說我為什麼要捲入？我捲入可能是一發不可收拾！而且你認為中國大陸只會打美軍基地嗎？恐怕不只！到時候日本被捲入戰爭的程度會到哪裡？日本人可能在算這個，又始終不願意向美國表態。這也意味著，美國事實上願意交付更多任務，讓日本來執行。所以最近參謀總長密利講，說看到日本增加國防預算，等於是幫美日防衛增加了一大步，美國是樂見的。

郭正亮說，未來岸田增加國防預算可能到GPD的2％，你有一大堆武器配備，可是你不敢用，或者不敢介入某個項目，這時候該怎麼辦？所以這是給台灣一個警訊，就是台灣喜歡邀請一些退役的來台灣大放厥詞，尤其是某某人，以某媒體在台灣的代表人，一天到晚在吹牛，說台灣有事就是日本有事，「他根本就不代表日本政府！」而且這是扭曲了日本政府實際的決策狀況。