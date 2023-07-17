AI指標股緯創遭列為處置股，14日起至27日進行分盤交易，但關禁閉第一天，股價大漲10元（或7.5%），收在142元再創新高。投資人最關注的是，「入獄」第二天的緯創還能不能追；對此，專家表示，從技術面觀察，緯創股價只要不跌破13日爆大量的低點，短線就不必擔心，投資人可沿著10日均線操作，只要守住10日均線，後市仍有可為；反之，殺破10日均線，代表短線轉弱，先減碼再說。

全球AI領頭羊輝達（NVIDIA）股價改寫新天價，激勵台股AI伺服器三巨頭緯創、廣達、英業達牛氣沖天，其中大魔王緯創今年來股價大漲近4倍，因近期大幅波動觸及漲停，被證交所列為處置股，儘管採5分鐘分盤交易，周五（14日）股價再創新高，終場衝上142元，成交量高達6.4萬張。14日輝達股價下跌1.10%至454.69美元；台積電ADR跌0.41%至105.14美元。

AI伺服器三雄的人氣就像當年航運三雄，吸引全台散戶瘋搶，而目前被抓去關的緯創，後續多空走勢該如何看待。

浦惠證券投顧資深分析師王倚隆在《老王愛說笑》TY頻道中表示，投資人先觀察10日均線，只要股價不跌破10日均線，短線都不必擔心；另外，股價要守住爆大量低點，後續有可能再持續往上，甚至創高；若跌破大量低點，代表短線轉弱，此時投資人再減碼即可。

王倚隆舉緯創為例，留意股價不要殺破13日爆出巨量的低點128.5元、守住10日均線，多頭仍有可為，而目前因分盤交易，導致量能快速萎縮，因此在處置期間，不必看成交量。

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