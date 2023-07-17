根據《匯流新聞網》的最新2024總統大選民調中可以發現，以好度方面來看，有39.8％的民眾看好賴清德當選總統，其次為民眾黨柯文哲27.5％，國民黨侯友宜則為16.3％墊底。對此，前立委郭正亮16日就表示，「這個看好度是大家會對未來有點預期，柯文哲的支持者大部分都是40歲以下，40歲以下的投票率是最低的，因為看好度就是你實質上會不會當選」，引發討論。

郭正亮16日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，「因為現在都是文宣盤，組織盤要立委開跑之後才開始，柯文哲又沒有組織盤，各縣市還是一定要辦中型的問政會，因為組織盤加上文宣盤才是最後的選舉結果」，郭正亮坦言，「那大家普遍認為民進黨的組織盤是很強的，因為民進黨現在是立委過半，目前立委加起來是62席，那區域的也有將近50席左右，所以民進黨的組織盤是最強的，而且還有各式各樣的資源會挹注」。

郭正亮最後更斷言，「而且這個看好度是大家會對未來有點預期，柯文哲的支持者大部分都是40歲以下，40歲以下的投票率是最低的，因為看好度就是你實質上會不會當選，所以從支持度到投票率，這中間一定會輸人家一成以上，因為今年並沒有特別刺激年輕人的議題」。