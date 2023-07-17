美媒《華爾街日報》報導，熟悉內情人士透露，華府提醒東京當局應審慎思考日本自衛隊在台海問題的角色，但未獲得日本政府任何具體承諾。退役中將帥化民16日在《新聞大白話》節目強調，日本清楚中國大陸的實力，介入台海對日本百害而無一利。日本自衛隊武器都是防衛性，對中國大陸不能造成重大傷害，被反擊卻是不可承受之重。日相岸田文雄也看出美國沒有出兵台灣的能力，當然不願被當成美國跟台灣的棋子

「日本人對中國大陸的情報做得很好的，非常清楚，中國大陸的實力他也清楚！」帥化民表示，我們站在日本的國家利益來講，他參加這個行動，得到什麼好處呢？台灣保下來之後，會分一半給他嗎？「沒有，沒有實利嘛！」但他自己會遭到致命的威脅。

帥化民指出，日本自衛隊所有的武器都是防衛性的，他對中國大陸不能造成重大的傷害，如果中國大陸打你，都是人口集中的都市，東京、橫濱，到處都是，這個是他不可承受之重。日本也看準了你美國有沒有出兵台灣的決心，所以他怎麼能夠空口答應呢？

「答應是不是會惹起中國大陸更嚴重的制裁跟威嚇呢？」帥化民強調，要站在一個國家利害的算盤打下來的話，日本不會鬆口的！日本頂多答應做什麼呢？你美國的船要維修，我幫你做一做，可以，「我看將來的發展是這個趨勢！」岸田文雄也看出來了，美國沒有出兵台灣的能力。

帥化民直言，所以只有少數政客在那裡叫，台灣有事就是日本有事，配合台灣的台獨互相唱和。真正站在軍事的利害得失計算，日本不太可能介入，而且他也不太願意被當成美國跟台灣的棋子，去圍堵中國大陸，這個對他是百害而無一利。任何國家的領袖都是為國家利益在打算，那你就知道，不管政客講什麼話，我們算算他的基本得失問題，就不會誤判形勢了。