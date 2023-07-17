蔡英文就任總統，執政至今已滿7周年，從外交、社宅、房價、工資到食安政策，小英開出的一堆政見都確定跳票，不見「幸福家園」，只見國人的對立和不安。而近日有一份最新的網路民調指出，對於民進黨這七年全面執政，有80％的民眾認為「非常不滿意」，引發討論。

YouTube頻道《FONG.溏風報》16日對於「這七年全面執政，你覺得如何？」進行了網路民調，截至16日23時，已有10萬人進行投票，有4％的民眾認為「非常滿意」、有3％的民眾認為「滿意」、有13％的民眾認為「不滿意」、有80％的民眾認為「非常不滿意」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「心中沒有百姓的執政黨，心裡只有錢和權力的執政黨」、「比國民黨還爛，國民黨不敢做的事情，民進黨通通敢」、「心中沒人民的政黨，要如何讓人民心中有它？」、「這7年我們有政府嗎？」、「2024是改變的機會，政黨輪替自己是最重要的人，大家加油」、「老實說有好的政策，但幹的破事更多，已經墮落成獨裁者思維的政黨」、「永遠忘不了沒有疫苗可打的日子」。