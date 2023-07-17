美國擬再次擴大對中國大陸的科技封鎖，包括AI晶片、對華為出口等規定、半導體設備領域都可能收緊限制。英特爾、高通、輝達三家高科技執行長傳將在下週抵達華盛頓，討論並試圖緩解晶片管制。前立委郭正亮16日在《國際直球對決》節目強調，因為第2季財報出來，累積了2季，知道大陸市場對營收衝擊有多大。7/23萬一又進一步不准銷售什麼，到時候要拉回來難度更高。但目前氛圍不容易有結果，還是取決於拜登。

郭正亮表示，這三個企業巨頭去華盛頓，主要就是擔心，美國商務部不了解這個7/23進一步的制裁，對科技業的傷害到底有多大，所以要去告訴他們。這聽起來有點詭異，好像美國商務部都沒有經過跟企業界的任何討論，就自己在那邊不斷出爐一些制裁的政策，根本就不管你？本來就有一些個別的企業抱怨，可是不夠力量。

「主要是英特爾！」郭正亮提到，主要是拜登之前一直用《晶片與科學法案》在攏絡他們，所以那一陣子他們沒怎麼抱怨。可是英特爾最近也傳出，他要提供特供晶片！跟NVIDIA一樣。主要還是因為6月第2季財報也出來了，累積了2季，大概知道中國大陸市場對他營收的衝擊有多大。

郭正亮強調，他覺得這個大概就是關鍵點了，你這個時候再不介入，7/23之後萬一又進一步地不准銷售什麼，到時候要拉回來，難度就會變得更高。所以他們就及時、聯袂要去華府，要去做這樣子的一個說明。

「坦白講，我對那個官方的拜訪，我還是沒有任何的期待啦！」郭正亮直言，「我認為以目前的氛圍，不容易有結果啦！主要還是取決於拜登自己啦！」