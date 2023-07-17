中國大陸6月承攬全球8成造船訂單，美國海軍評估陸方軍艦產能超過美國232倍。前立委郭正亮16日在《國際直球對決》節目指出，2022年中國大陸全國造艦總量佔全世界47％，第五名的義大利才0.82％，美國連前15名都沒有進。中國大陸包括LNG、觀光郵輪、航母，大船、中船造，而且還幫別的國家造。美國高度金融化、高科技化、服務業化，工業佔整個經濟的比重，可能只有15、16％，造船業未來只好跟韓國或印度合作。

郭正亮提到，2022年中國大陸全國造艦總量佔全世界47％，第五名的義大利才0.82％，美國連前15名都沒有進，所以美國可能只有0.2％，「那不是就差不多嗎？這當然是有可能啊！」

「主要是美國的造船業都跑光了，最主要是賺錢賺太少！」郭正亮指出，所以除非國家有訂單來保障他的生存，不然怎麼弄？而中國大陸現在是所有的船都在造，包括LNG（液化天然氣載運船）、觀光郵輪，還有航母。他所有的大船也造，中型的也造，而且還幫別的國家造。

「所以產業...這真的是有可能，有些國家可能連罐頭都做不出來！」郭正亮強調，中國大陸是一個很奇特的國家，所有的工業品項，他都有製造的廠。美國本來就已經高度金融化、高科技化、服務業化，他的工業佔整個經濟的比重，可能只有佔15、16％了，所以這個可能性是存在的。

郭正亮表示，所以美國現在正想辦法要跟印度合作，但印度排名也不是太好，「他可能最終要找的是跟韓國合作。」