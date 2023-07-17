In total from the Suns:



- Bol Bol signed on a one-year fully guaranteed deal

- Acquired three second-rounders from Orlando for a pick swap

- Traded Payne, a second and cash to Spurs for a future second https://t.co/8YBQvolRk2 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 16, 2023

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞17日爆料，太陽跟馬刺、魔術完成三方交易，太陽把佩恩、1個次輪籤與現金送到馬刺換回1個未來次輪籤，再送魔術1個首輪互換權換回3個次輪籤，太陽這麼做的目的就是清出1個球員名額，且馬上跟被魔術釋出的波爾簽下1年保障合約。

太陽把上季主要擔任頭號替補控衛的佩恩送走主因，就是清出球員名額給波爾，畢竟下個球季兩個後場大部分上場時間都會給戴文布克與畢爾，太陽頭號替補控衛的角色很可能改由跟畢爾一起從巫師交易過來的古德溫擔任，他上次場均6.6分、3.3籃板及2.7助攻。

至於太陽簽下的波爾，上季效力魔術場均9.1分、5.8籃板與1.1火鍋，不僅擁有218公分的中鋒身材(比艾頓、尤班克斯與梅圖等太陽內線長人都高)，也開始轉型打可以投射三分外線的大前鋒角色，來到太陽之後，波爾或可擔任太陽小陣容的5號位球員，不管攻守端都能帶來幫助。