林宥嘉2007年在《超級星光大道》出道後，唱紅無數膾炙人口的金曲，更多次問鼎金曲歌王寶座，舉辦演唱會也大受歡迎。2017年與同為歌手的丁文琪結為夫妻，感情相當甜蜜。16日，林宥嘉發文向粉絲問候，內容卻被愛妻吐槽：「很像長輩」，結果林宥嘉吐出2字趁機放閃，讓粉絲驚呼：「嗑到了！！」

林宥嘉昨(16)日發出各一張獨照跟彩虹照，寫下：「每週七天，你有好好地休息一天嗎？」，同時表示雖然任何人都知道無論在課業、工作、家庭上休息的重要性，仍時常忽略這件事，對此，他向歌迷灌輸觀念，坦言期盼自己跟身邊的人，一個禮拜至少休息一天，語重心長地說：「試試看，或許一切會比不注重休息的時候來得更棒喔！」

文章曝光後，老婆丁文琪在下方吐槽：「想了一下，我是追蹤了哪個長輩」，同時附上摀著嘴巴笑的表情符號，見狀，林宥嘉搞笑回答：「老…公」，戳中粉絲的笑點，寫下：「怪不得你有老婆」、「這麼秀恩愛啊啊啊啊，受不了你們」、「哈哈哈哈哈哈！愛你」、「嗑到了嗑到了」、「哈哈哈哈哈幽默慘了，拎(林)太太。」

林宥嘉夫妻的小孩陸續出生後，常在社群平台分享家庭生活，彩虹照便是帶小孩到戶外戲水，天空碰巧出現的絕美景色，丁文琪也PO出這張照片，記錄一對子女玩耍的一幕時，替他們應景戴上彩色墨鏡貼圖，寫下：「你快樂於是我快樂」、「我拍照於是妳托腮」等充滿母愛的語句，感覺得出滿滿的幸福。