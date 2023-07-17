本周在世界羽聯BWF世界巡迴賽超級300系列美國羽球公開賽奮戰的台灣羽球好手，混雙、男雙共2組人馬挺進到決賽，台北時間17日凌晨首先登場混雙冠軍戰，世界排名第22的大會頭號種子葉宏蔚／李佳馨在先輸首局的劣勢下大逆轉，最終13比21、21比6、21比18擊敗丹麥組合帝利（Mathias Thyrri）／瑪格倫（Amalie Magelund），笑納兩人本季首冠。

葉宏蔚／李佳馨去年初開始合作，同年10月在加拿大公開賽打下兩人在超級賽第1座冠軍，今年賽季4月於超級300系列奧爾良名人賽獲得亞軍，包括台北公開賽，也有幾站賽事打到4強，累積的經驗、實力，讓他們再度進帳超級賽冠軍。

稍後男雙雙胞胎組合李芳任／李芳至，則要和大會第3種子、馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），是兩方人馬自2016年越南國際賽後，相隔7年第2度在BWF賽事交手。