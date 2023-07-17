進入ATP巡迴賽後，現年才20歲的西班牙男網好手阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）生涯只打過5站草地賽事，就在2023年溫布頓草地網球錦標賽擊敗在溫布頓有輝煌成績的塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic），拿到了男單冠軍，賽後很直白地說：「現在我愛上草地了。」

頒獎典禮上的致詞，阿卡瑞茲表示這是美夢成真的一刻，由於從紅土賽季轉換到草地賽季的時間很短，他以自己的表現為榮，也很感謝團隊給他的協助，主持人問他，在今年溫布頓奪冠前，他才打過4站草地賽，現在有什麼樣的想法，阿卡瑞茲的回答很單純：「我想我現在愛上草地賽事了。」阿卡瑞茲今年在草地賽事包括溫網前ATP500等級倫敦女王草地賽5連勝奪冠，加上溫網7連勝，已經有12連勝，2018年轉入職業的他，如今生涯在草地賽事戰績也提升到19勝3敗。

今年法國網球公開賽，阿卡瑞茲在準決賽以1比3盤數不敵喬柯維奇，然後就在喬帥曾打下過8座冠軍的溫布頓重挫這位前輩，由於喬帥在2008年澳洲網球公開賽拿下個人生涯首座四大賽冠軍時，阿卡瑞茲還差3個月才滿5歲，真的也可以說是看喬帥打球長大，他對著喬帥說：「或許要說我從出生就看你的比賽了，你打下這麼多精采的勝利，能夠一起比賽，甚至從你手中拿到勝利，感覺很神奇。」這番逗趣的發言，也讓現場充滿笑聲。

今年因傷未能參加溫布頓的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也在社群網站發文祝賀阿卡瑞茲，表示阿卡瑞茲帶給大家喜悅，他要隔空送上一個大大的擁抱，也要阿卡瑞茲好好享受屬於自己的冠軍時刻。

最後在阿卡瑞茲的冠軍點回球掛網的喬柯維奇則說，自己很不喜歡輸的感覺，雖然很難接受，還是要轉換心情再前進，並成為更強壯的自己，看著在包廂中一直支持他的家人，喬帥講到後來也忍不住落淚。

阿卡瑞茲獲勝當下激動趴在地上掩面，對於美夢成真感到不可思議。（美聯社）