在激情的男單決賽之後，2023溫布頓草地網球錦標賽進行最後一場重頭戲女雙決賽，儘管現場觀眾少很多，4位女將還是打出精彩內容，台灣好手謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）以7比5、6比4重挫大會第3種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／澳洲杭特（Storm Hunter），謝淑薇勇奪生涯第6座四大賽雙打冠軍，也完成同一年在法網、溫網都奪冠的「海峽大滿貫」。

2013年、2019年、2021年也拿過溫網女雙冠軍的謝淑薇，延續個人在單數年溫網奪冠的「傳統」，而她也完成困難度相當高的「海峽大滿貫（Channel Slam）」，因為每年賽季紅土轉換草地的時間相當短，兩種場地球的速度也截然不同，從慢速紅土到速度較快的草地，選手要迅速適應不容易，加上法國、英國隔著英吉利海峽，因此能連奪法網、溫網冠軍也被稱為「海峽大滿貫」。

謝淑薇自從2021年WTA年終賽和前搭擋梅騰絲屈居亞軍後，休息調整1年半左右，今年4月底重返WTA巡迴賽賽場，並在回歸後參加的首場四大賽法國網球公開賽就和大陸王欣瑜在女雙奪冠，是個人生涯第5座四大賽雙打冠軍，為台灣選手之最，而她2013溫網和2014法網與大陸彭帥，2019溫網搭史崔可娃、2021溫網配梅騰絲、2023法網和王欣瑜，5冠有4個不同隊友，也被稱讚是「百搭好手」。

而史崔可娃2021年澳網後因懷孕暫別賽場，因此今年也是她產後復出首個賽季，更是職網生涯最後一季，賽後頒獎典禮上史崔可娃感性表示：「我不能再要求有更美滿的結局了，謝謝我的搭擋淑薇總是這麼棒，在我職業生涯最後一場溫布頓，很開心能有好成績，感謝到場的家人、在場觀眾為我們加油。」

這也是謝淑薇和史崔可娃繼2019年之後，再度於溫網聯手高舉女雙溫網冠軍金盃，史崔可娃說：「跟4年前不同的是，我現在有個寶貝兒子，而且我跟淑薇又都是本季回歸球場、再一起拿下冠軍，我想這1冠應該意義更大。」

和曾經的女雙搭擋梅騰絲「化友為敵」，並在草地大滿貫爭冠，第1盤謝淑薇組合在第10局對手的發球局曾以40比0握有3個破發點兼盤末點，可惜全被對手化解掉，經過兩次「丟士」後，梅騰絲／杭特保發成功，不過第12局經過超過11分鐘的對抗，謝淑薇組合終於在這一盤第6個盤末點搶下盤數。

第2 盤第3局謝淑薇發球局面臨破發危機，所幸仍順利保發，並延續這股氣勢在第4局破了對手杭特的發球局，在局數上取得領先，不過發球較弱的謝淑薇第7局發球局再被逼出破發點，這次未能守住，雙方經過兩局互保，第10局梅騰絲組合發球，謝淑薇組合在第2個冠軍點鎖定勝利，史崔可娃跪地、開心大叫，並大力擁抱謝淑薇，直到頒獎典禮都還相當激動。

比賽結束時，謝淑薇（後）和搭擋史崔可娃擁抱，慶祝勝利。（美聯社）