民眾黨總統參選人柯文哲原本預計在22日出席「董事長開講高雄場」活動，媒體人吳子嘉以「人數不足」等理由取消活動。吳子嘉16日晚間卻表示，他並沒有取消柯文哲的高雄場見面會。

吳子嘉16日在《董事長開講》網路直播節目中表示，有位柯粉說「吳子嘉見錢眼開」，事實上，他跟柯文哲的關係，比任何人都要熟，他罵柯文哲，柯文哲跟他吵架。但後續他還是會繼續挺柯文哲。

吳子嘉接著指出，當鴻海創辦人郭台銘要求他辦3場見面會，他馬上通知柯文哲，可以追加1場，柯文哲選擇台南；他也馬上跟國民黨總統參選人侯友宜說，可以追加1場，但沒通知副總統賴清德，因為賴清德民調第一名，所以不可能來。

吳子嘉表示，他跟柯文哲吵架，其實根本沒事，高雄場報名人數不夠，他約柯文哲見面，柯文哲說1天要收5萬個LINE，沒時間回覆。吳子嘉澄清說，並沒有取消柯文哲的節目，只是要跟柯文哲約時間討論怎麼辦，也沒有翻臉，他只跟1個人翻臉，民眾黨發言人公開用黨的機器，暗示他拿郭台銘的錢，讓他忍不住強調，不要挑撥他跟柯文哲的關係。