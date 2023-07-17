48歲港星吳彥祖近年將事業重心轉向好萊塢，帥氣臉龐是粉絲心中的男神，日前他被時報周刊CTWANT直擊來台拍攝盧貝松新片《TheWeekend Escape（暫譯：周末在台北）》，日前也有本刊讀者目擊，他帶著模特兒老婆Lisa S、10歲女兒吳斐然驚喜現身台北街頭，一家人即使是休閒打扮也藏不住星味，讓人忍不住目光停留在一家三口身上。而他不止帶著一家人出遊，他在台北逛夜市時，也和合作《西遊ABC》的劉敬自拍，並稱對方兒子，在社群公開燦笑合照，看得出目前這趟行程讓他心情相當愉悅。

吳彥祖在社群上曬出在台北和《西遊ABC》中「兒子」劉敬的自拍照。（圖／翻攝自吳彥祖IG／本刊攝影組）

吳彥祖近來多在美國發展演藝事業，在影集《西遊ABC》中扮演帥氣孫悟空，讓人印象深刻。11日晚間吳彥祖身穿灰色T-shirt、黑色長褲，頭戴黑色鴨舌帽漫步在中山區，身旁老婆也是類似打扮，T-shirt搭牛仔長褲戴黑帽，夫妻倆風格相似有如情侶裝，帶著女兒沿途散步，邊張望有沒有美食。即便在高溫30度以上的台北街頭，夫妻倆也絲毫沒有一絲不耐，一家三口從中山北路沿途走到林森北路，沿途走了15分鐘都還沒有決定晚餐吃什麼，看來對美食的選擇可說是相當堅持。

吳彥祖與老婆小孩三人現身台北市南京西路、林森北路一帶，似乎在找餐廳吃晚餐。（圖／讀者提供）

不過不知道是不是天氣太熱，路人熱昏頭，一家三口走在街頭竟沒被認出明星身份，就這麼樣錯過了男神，反倒是10歲女兒一雙大長腿獲路人關注，頻頻稱讚：「這妹妹腿好長。」高挑纖瘦的身材，很顯然遺傳了父母的好基因。

吳彥祖與老婆沒遮掩但也沒被認出來，反而是女兒的一雙長腿很引人注目。（圖／讀者提供）

吳彥祖與Lisa S 當初愛情長跑8年步入結婚禮堂，結婚13年至今，兩人相戀至今超過20年，吳彥祖幾乎是零緋聞，雙方感情沒有因為時間長而轉淡，吳彥祖更時不時把握機會對老婆示愛放閃，兩人感情越走越濃，讓人相當羨慕。如今又被目擊一家三口現身台北街頭，就算只是家庭出遊，也充滿濃濃溫馨。

一家三口走了超過二十分鐘，但絲毫沒有疲憊或不耐的表情，看來平常有鍛鍊過。（圖／讀者提供）

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