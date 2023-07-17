上周納豆與六月、曾子余和製作單位在台南安平出外景。（圖／讀者提供）

納豆歸隊TVBS《食尚玩家》2天1夜go，日前還首次出國外景前往他最愛的日本，節目製作單位特地嚴格替他把關飲食，女友依依也在陪同前往，深怕常不自覺會暴食的納豆一吃就停不下來；不過時報周刊CTWANT讀者上周一（10日）下午，在台南市安平區的知名飯店，也巧遇正在出外景的納豆、六月、曾子余，３人與《食尚玩家》製作單位一行人一同辦理住宿，復工的納豆身邊雖然少了依依，但心情看來仍十分愉悅，身體應該也已完全恢復健康。

納豆和曾子余一直開心聊天，而六月卻忙著滑手機停不下來。（圖／讀者提供）

讀者透露在該遊艇酒店遇到《食尚玩家》2天1夜go，第一眼就看到納豆那顆招牌爆炸頭，穿著白T恤的他精神抖擻，與曾子余很有話聊，等待工作人員辦理check in，雖然該飯店距離熱鬧的台南市區有一段距離，但也就是因為如此，錄影時也較不容易受到過多人潮的干擾。辦好入住手續後這群人先進了房間入住，直到隔天中午退房時間才離開。納豆其實過去也不只一次去台南出外景，但大病初癒的他這次沒有依依同行，再度造訪遍地美食的台南，令人有些擔心會不會一時「把持不住」。

只停留一天、隔天納豆等一行人就辦理退房離開。（圖／讀者提供）

至於近期才考上國立台師大EMBA的六月，當天一身牛仔服裝打扮，模樣看來十分年輕，不過身兼藝人、母親、人妻、學生等多種身分，六月沿路一直不停地滑手機，偶爾還不忘穿插要陪納豆曾子余聊兩句，光是從表情，就可得知她沒辦法像納豆和曾子余那麼輕鬆啊！

納豆、曾子余不只一次到台南出外景，照片還張貼在店家牆上。（圖／讀者提供）

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