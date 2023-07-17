榮獲74屆奧斯卡4項大獎的「美麗境界」影片，描寫患有思覺失調症的數學家約翰．納許傳奇的一生，感動了不少人。約翰．納許因「賽局理論」獲得諾貝爾經濟學獎，賽局理論中最有名的應用案例是「囚犯困境」，研究被告應否認罪才能在法院判決獲得最大利益，類似場景竟出現在最貪調查官徐宿良盜賣毒品案的「案前案」，也就是徐宿良昔日航調站同事詹孟霖和林聖智，因為遺失6.5公斤毒品衍生的偽造公文案。

所謂「賽局理論」，最初是研究橋牌等博弈遊戲的學問，也被翻譯作「博弈論」，被應再在經濟學和企業管理上，提供決策者分析敵我間的「資訊」與「預期」，以對手的反應為前提，判斷如何做出最佳決策。如應用在司法的刑事追訴上，就成為應否認罪的「囚徒困境」理論。

經典的案例是：警察抓到兩名嫌犯並隔離審訊，其中一人如果認罪、另一人拒絕承認，自己有機會無罪釋放，對方則重判30年；如果兩人都坦白，則各判 15年（用坦承換取較短刑期）。兩人都不承認罪刑，則各判1年（因為犯罪證據不夠明確）。

如果把「囚徒困境」套在前航基站調查官詹孟霖和林聖智的偽造公文案，就變成認罪能否獲得輕判的問題。資深司法官觀察，詹、林兩人的訴訟策略南轅北轍，詹從檢方偵辦期間就認罪，但林則始終認為自己沒錯，結果是詹已獲檢方首肯認罪協商，並獲法院輕判，至於林除了不認錯，還向法院聲請法官迴避，按照「囚徒困境」理論，未來判決可能對林不樂觀。不過也有檢察官表示，「囚徒困境」畢竟只是經濟學上的理論，判決沒出爐前，很難判斷結果。

調查局航基站前組長徐宿良盜賣3.6億元毒品，又發生數起調查官弊案，被稱為「徐宿良魔咒」。（圖／翻攝Google Map）

徐宿良盜賣毒品案不只與「囚徒困境」理論有關係，甚至還有辦案魔咒，部分與案情有牽扯的調查官竟因此「惹禍上身」。其中一位是偵辦過本案的北機站蔡姓調查官涉嫌在網路購買槍彈，還有一位航基站吳姓調查官涉嫌濫用內部網路偷查個資，兩人皆遭查獲。

前北機站蔡姓調查官辦過徐宿良盜賣毒品案，曾被視為明日之星，卻以比特幣約15萬台幣，利用暗網從美國購買1把克拉克制式手槍、2副制式彈匣、1副特製彈匣、1支消音器，以及子彈50發，賣家將槍彈夾藏在黑膠唱片機，從美國紐約州寄回台灣時，遭美國海關攔截查獲。雖然他辯稱是精進辦案能力，破解犯罪模式，但檢察官不採信，依法將他起訴，還建請法院從重量刑，而調查局也將他記兩大過免職。

另一位偷查個資的吳姓調查官，當初是徐宿良在航基站的同事，吳姓調查官的林姓友人因車禍肇事，委託他查對方個資，吳在辦公室登入內部網站的法眼、天網系統，取得對方個資及前科紀錄，還問熟識的員警如何在車禍案件舉證，希望有助於友人打官司，沒想到檢調為追查徐宿良案，意外查出吳姓調查官濫查民眾個資，基隆地檢署考量他有悔意，予以緩起訴。

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