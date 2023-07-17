距離大聯盟交易截止日剩餘兩周（8月1日），聖地牙哥教士決定退出爭奪大谷翔平的行列。教士上季重振聲威返回季後賽，打到國聯冠軍戰不敵費城人，本季他們戰績不佳，44勝49負甚至不如天使，顯然沒必要加注跟進這場冠軍賭局。美聯第一強隊坦帕灣光芒（60勝36負）有機會成為角逐大谷的黑馬。

教士棒球部總裁普瑞勒（AJ Preller）明確表示，他們會在交易市場專注於補強球隊深度，而不是添加另一位巨星。教士還是會在旁關注大谷的行情，但他們不會下場一起玩。教士陣中已有許多名將，包括馬恰多（Manny Machado）、索托（Juan Soto）、波格茲（Xander Bogaerts）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、金河成、先發投手史奈爾（Blake Snell）、達比修有。

光芒棒球部總裁尼德（Erik Neander）沒有直接明示要加入大谷爭奪戰，但他透過大聯盟廣播節目說，他們在交易市場擁有足夠的籌碼、農場新秀，以及老闆的全力支持。

大谷的合約在交易截止之後只剩兩個多月（年薪剩餘1000萬美元），這是光芒可以負擔的，他們的新秀也會對天使有吸引力。美媒已經設想過光芒「3換1」取得大谷的可行性。光芒季初在美聯獨走，但最近一波戰績不佳，同區的金鶯愈追愈近。光芒仍是有爭冠實力的隊伍（2020年打進世界大賽），一般會有意願在交易截止前做出重要補強。