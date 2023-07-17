泌尿道感染和多久換尿布並無很大關係，除了細菌有可能由尿道進入體內，還有便便裡的細菌也可能經由泌尿道而引發感染。（高市阮綜合醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

一名3個月大的男嬰因高燒不退至阮綜合醫院就診，經兒科主治醫師楊岱璟診斷發現是泌尿道感染，男嬰的母親相當自責沒及時換尿布才造成城泌尿道感染，但楊岱璟表示，「泌尿道」感染只是通稱，實際上可能是膀胱發炎、腎臟發炎，與有無及時換尿布沒太大關聯，且細菌會可能進入血液，引發敗血症甚至休克。

男嬰的母親本身是上班族，平時半夜太累，經常睡太沉，導致沒觀察小孩排便、也沒有在小孩尿尿後及時換尿布，所以男嬰因反覆發燒後被診斷出泌尿道感染時，母親相當自責。

不過楊岱璟表示，泌尿道感染和多久換尿布並無很大關係，除了細菌有可能由尿道進入體內，還有便便裡的細菌也可能經由泌尿道而引發感染。另外，有些新生兒泌尿道系統若有缺陷，而有尿液從膀胱逆流到輸尿管的情形，也可能造成泌尿道感染。而女生天生尿道較短，泌尿道感染機率也較高，因此女嬰反覆感染2次以上，就應該做輸尿管逆流攝影檢查以確認有無異常。

楊岱璟說明，新生兒泌尿道感染若未及時治療，細菌在反覆發燒下，也可能進入血液，引發敗血症甚至休克。嚴重嬰幼兒泌尿道感染也必須使用抗生素治療至少5到7天，同時安排腎臟超音波檢查是否有腎盂擴大現象，必要時安排輸尿管逆流攝影以了解泌尿道發育狀況。