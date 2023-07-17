41歲女星楊千霈主持過多場金馬紅毯，主持能力備受肯定；此外，她近期睽違七年接演舞台劇，原已為下半年演出做準備的她，卻在日前因走路時不慎跌倒重摔，導致臉部受傷慘破相。

根據《鏡週刊》報導，楊千霈表示，自己當時為了要去日本滑雪，因此先在台灣找教練上課，在某次上完課後，她趕著去與廠商開會，怎料在途中竟不慎重摔，面部擦撞到水泥地，直到她出現在廠商面前時，下顎仍血流不止。

事後，楊千霈立即去醫院進行治療，但由於傷口癒合速度太慢，加上她需上節目錄影、主持商演，因此她在上場前都會塗上厚厚一層遮瑕膏，將傷口遮掉；直到一段時間後，楊千霈才去做回春治療，她提到，這種治療是抽取自己的血液，萃取處理後再注射到自己身上，至今治療五次之後傷口才逐漸復，這時她才放下心裡的大石。

事實上，楊千霈近年來致力於主持工作，但她一直期望有新的演出機會，好不容易等到舞台劇《京戲啟示錄》《冒牌天使》的演出邀約，讓她相當期待，但卻在準備期間不慎跌倒破相，使她相當懊惱，所幸傷口逐漸恢復，若到八月演出時還有紅腫，將會請化妝師幫忙塗上遮瑕膏。