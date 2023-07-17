波士頓紅襪去年底以5年9000萬美元（另加1538萬美元讓渡費）簽下日職打擊王吉田正尚，由於他是身高173公分的小個子打者，美媒認為紅襪買貴了。然而以吉田半個多球季的表現，紅襪根本是抽到大獎了，總教練柯拉（Alex Cora）也快要找不到新的形容詞可以稱讚他。

紅襪前役遭到小熊貝林傑（Cody Bellinger）的滿貫炮給炸垮，吉田正尚17日就對小熊回敬了滿貫炮，單場6打點，助隊11比5生擒小熊。總教練柯拉說：「他真的很棒，我已經沒什麼可說的了。」吉田近10場比賽更加兇猛，43打數20支安打，攻擊指數高達1.245。

這是吉田正尚旅美生涯第2支滿貫全壘打，紅襪先發投手克勞佛（Kutter Crawford）說：「這有點像電玩遊戲，他真的不可思議，非常優秀的打者，優秀的隊友，幫了球隊很多忙。」

菜鳥一壘手卡瑟斯（Triston Casas）表示大家可以學習吉田的打擊技巧，他的選球能力很強，可以把球打進場內任何地方。「他是全方位的打者，打擊率在聯盟是頂尖，而且他開始展現力量和關鍵時刻的大棒。」

挨轟的小熊投手史蒂爾（Justin Steele）說：「那時候是滿壘又是兩壞球，我必須投個好球以免陷入3壞球，但他做了他該做的（滿貫全壘打），天有不測風雲，這就是棒球。」史蒂爾在滿壘時連續解決兩位打者，但沒能闖過吉田這一關。