金曲歌王蕭敬騰（老蕭）上個月無預警成功求婚經紀人女友Summer林有慧，兩人認識16年，傳緋聞多年終於公開好消息，蕭敬騰霸氣表示：「從今天開始我要用力，用我一生去愛。」令許多人都看了相當感動，有傳聞稱Summer其實已經懷孕，而16日Summer也曬出自拍照，曝光「蕭寶寶」的模樣。

蕭敬騰日前在社群開心表示「我想讓大家知道，我很幸福，我真的很幸福」，同時霸氣宣告「如願聽到最重要的那3個字，是的，我正式告別了單身」，在求婚影片中，只見他單膝下跪為Summer戴上求婚戒，並承諾「我要用力，用我一生去愛」

數日後蕭敬騰被拍到偕未婚妻前往長沙工作，卻被眼尖的網友看見，Summer穿著寬鬆白色上衣，小腹微微凸起，同時蕭敬騰全程守護，讓不少網友紛紛猜測，是否50歲的Summer已經懷孕，不過並未獲得當事人證實。

Summer曝光蕭寶寶真相。（圖／Summer IG）

近日，Summer在社群曬出一張自拍照，她躺在床上，慵懶寫下：「生活中偶爾用用濾鏡，其實也挺好的。」並有感而發的表示世界上沒有真理只有視角，而從照片中也可以看到，她露出幸福的微笑，氣色看起來非常好，整個人充滿粉紅泡泡，而一旁的愛犬相當搶鏡，有網友問說：「超可愛，好想知道她的名字。」而Summer也大方表示：「蕭寶寶。」