《日股》日本股市17日休市1天 07:372023/07/17 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢海之日，日股17日休市1天，7月18日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《台北股市》台股收復萬七 今年漲幅居亞股第二 《港股》香港股市17日上午或將休市 《日股》晶片族群領軍 日經重回3萬2 #日股 #17日 #休市 #日本股市 #適逢 也許您會感興趣 推薦閱讀 中醫大新竹附醫推老人免費健檢 17日預約報名 13:592023/07/14 寶島 《櫃買市場》欣新網申請股票櫃檯買賣 08:382023/07/14 財經 美軍最高首長 大讚日本加碼抗中 保護美國安全 20:492023/07/15 國際 《日股》晶片類股功勞大 日經站穩3萬2 16:392023/07/13 財經 北市試辦汽車停車「無人無紙化開單」 潮州街17日上路 14:172023/07/15 生活 《日股》午盤變天 日經日黑、周平 17:092023/07/14 財經 南韓「潑水音樂節」進軍日本 大阪場爆死亡事故喊卡 19:352023/07/14 國際 恐怖大師清水崇新片超會選角 靈媒驚曝他背後出現不明扭曲 17:502023/07/14 娛樂 台北國際旅展開跑 旅客買氣旺旅遊商品搶訂到秋冬 18:012023/07/14 生活 《國際金融》日股太夯 全球基金到東京搶人才、這幾類最缺 12:582023/07/14 財經 日本秋田縣大雨破紀錄 6條河川氾濫水庫緊急放水 20:072023/07/15 國際 楠梓世界級壓克力廠遭爆是空汙累犯 陳其邁回應了 13:512023/07/15 政治 U16亞青女籃賽》遭日本痛宰47分 中華隊明跟紐西蘭爭季軍 19:372023/07/15 體育 巴菲特眼光有多準？24年前的投資翻了45倍 超神細節曝光 09:052023/07/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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