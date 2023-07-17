證期局表示，「統一台灣高息優選證券投資信託基金」自成立日起3個月後，投資於境內上市櫃公司及興櫃股票、創新板上市公司股票及存託憑證的總金額，不得低於基金淨值地70％。其中投資於「高股息」股票的總金額，不得低於基金淨值的60％。