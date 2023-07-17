日前炒得沸沸揚揚的新北幼兒園疑似餵藥案，經新北地檢署調查後全案偵結不起訴，然而小英之友會榮譽會長陳時中還稱新北市府第一時間想切割，讓國民黨立委賴士葆反酸，陳過去做出3+11的錯誤政策，才是真正的切割大師。

針對疑似餵藥案，陳時中日前出席「2024 全國藥界賴清德後援會」成立大會，受訪時稱第一時間看到侯市府想要切割，而民進黨總統參選人賴清德則是關心兒童的健康；他說，市府應在第一時間給予兒童健康即時處理，而非切割，這個方向是不對的。

對此，新北市府迅速反擊，酸陳時中不好好反省，為何無法獲得台北市民的青睞，包括「要怪就怪病毒、自主應變、校正回歸」等，擔任疫情指揮官時就驚句連發，如今一復出又不問是非，只問護主的舊業，讓幼兒園案的造謠者聯盟成員再加1人。

「陳時中為了護主又要造謠抹黑？」賴士葆昨（16）日也在臉書嗆，陳時中應先想想他自己在2021年做出錯誤的3+11政策，導致台灣疫情大爆發，成千上萬條人命因此冤死，結果陳還甩鍋給基層，根本才是最道地的切割大師，「陳時中這種煽動性的政治語言，台灣人民是不會買單的！」