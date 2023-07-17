716遊行昨（16）日在凱達格蘭大道舉行，警方估計，有約2萬至2.5萬人參與了這次遊行。對此，有到現場參與活動的國民黨文傳會副主委林家興表示，現場人相當多，且多數是年輕人，他在現場碰到了不少朋友，甚至還有一位政治立場偏綠的設計師也到場。

716遊行喊出的2大訴求，分別是「司法改革」、「居住正義」，一位自稱投過蔡英文的王小姐接受《中國時報》記者訪問時就指出，對蔡政府非常失望，她帶著國小低年級的孩子到現場，就是要支持居住正義。王小姐指出，她的房子購入價格很高，但地段很偏遠，「憑什麼我花這麼多錢卻只能買到這種房子？ 」

林家興昨在政論節目《TVBS戰情室》表示，遊行人數相當的多，且多數人是年輕人，這代表他們對民進黨7年來的治理感到非常憤怒。他直言，年輕人被民進黨騙得很慘，過去他們投給民進黨，但得到的回報，卻是一個治安敗壞、房價和物價高漲，詐騙橫行的社會，他們會上街，側面反映出了他們對這些狀況不忍了，要讓總統蔡英文、副總統賴清德看到他們的憤怒。

林家興接著說，他在現場碰到了不少朋友，甚至還有一位政治立場偏綠的設計師到場。他也提到，主辦單位希望大家穿白色衣服到場，代表不分政黨、沒有任何顏色，「就是年輕世代站出來」。