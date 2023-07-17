每個人傳訊息的習慣不一樣，一名男子表示，日本年輕人普遍認為LINE訊息後面加表情符號，是中年人才會有的聊天方式，他覺得台灣的中年人也有相同狀況，將其PO上網後引發熱議，多數人共鳴說「真的是這樣沒錯，是世代差異」，少部分人說表情符號能減少文字上的誤會，有輔助作用，與年紀無關。

原PO近日於PTT八卦版指出，看到日本年輕人在網路討論，用LINE傳訊息尾句加上顏文字（台灣稱表情符號），似乎是中年人才會有的習慣；他觀察台灣的中年人也有相同情況，問網友是否認同他的想法？

貼文曝光，獲得不少網友認同，「真的是這樣沒錯，中年跟老人很愛」、「世代差異＋1」、「應該是真的，會加符號的都是老人」、「日本早期真的超愛用顏文字，我們都老了」、「真的啊！我40歲看到都覺得老」、「煩耶！幹嘛講出來」。

但也有不少人覺得與年紀無關，有表情符號較能減少文字上的誤會，「工作上越來越多人用啊！輔助表示情緒」、「不用表情符號，就莫名就被說態度差、沒禮貌」、「常用比較好掩蓋情緒，不爽也可以」、「文字傳達不出語氣，加上符號避免誤會」、「會有爭議的句子，我都會加符號，以免小人作祟」。