由於國民黨2024總統參選人侯友宜近期在民調中略呈頹勢，黨內不分區立委鄭麗文出來喊話「換侯」，並不停招喚前高雄市長韓國瑜。對此，前立委郭正亮卻認為，韓國瑜就算沒有表態否認，但想要挑戰2024大位，「不可能了，來不及了」。

鄭麗文13日參加的節目主持人為前韓市府新聞局長王淺秋，讓該訪談格外引人矚目。鄭麗文提到，韓國瑜三年來都非常低調，但現在不說不行；她要每天不斷的招喚韓國瑜，因為現在還來得及。

對於鄭麗文提的用韓國瑜換侯，郭正亮16日在節目《下班瀚你聊》中表示，雖然韓沒有公開表態拒絕、沒有否認，但韓國瑜不會主動說要出來選。至於國民黨中央若想換侯，郭也強調，「不可能了，來不及了」，且黃復興黨部也沒有公開說過要反對侯友宜。

不過郭正亮也示警侯友宜，韓國瑜遲遲沒有公開表態，核心問題就是侯的勢造不起來，像民眾黨主席柯文哲7/9號是見面會、716活動又是柯文哲主場、7/29還要舉辦演唱會，對手都在辦活動，侯友宜一方卻遲遲沒有反應。