錸德攜手力麗集團在合作「老媽拌麵」品牌拓展成效斐然，近期雙方合作更上層樓，先在台灣成立「長征國際投資公司」，根據瑞士寶盛（Julius Baer）最新「2023年全球財富及高端生活報告」指出，亞洲儼然已是全球富豪中心，成本最高奢華生活都集中在亞洲城市，新加坡政府成功吸引高淨值人士前往生活和工作，根據2022年調查資料表示，新加坡平均收入中位數年收入60840美元(約新台幣189萬元)，年齡介於25～44歲的新加坡人，年收入則介於新台幣120萬到190萬元，高收入水平亦推升新加坡市場的消費能力與水平，新加坡去年超過上海成為全球最貴城市。

在疫情逐漸趨緩之際，旅行和娛樂需求大增，看好新加坡餐飲市場的需求的爆發力，錸德除攜手力麗集團成立「長征國際投資公司」，亦跨國與新加坡「肥雄餐飲集團」一同於海外推廣台灣美食，成立台灣街頭美食文化推廣中心，並打造「台灣小夜市」美食廣場。

錸德表示，台灣夜市文化是最能代表台灣美食型態之一，遠自於傳統宮廟所帶來的大量人潮，在宮廟周邊形成一個市集，白天以傳統市場為主，到晚上六點後則為成為各家小吃攤聚集的夜市聚落，充份呈現真實的人文樣貌，籌備團隊嚐遍台灣各大夜市美食料理，親身感受夜市文化獨特魅力，主要以台北市最早發跡的傳統市集小吃：大稻埕慈聖宮、寧夏夜市、士林夜市、饒河夜市、晴光夜市、延三夜市；新北市三重區的三和夜市、蘆洲區的和尚洲切仔麵店，並將這些正宗的夜市攤車原貌引進新加坡，完整呈現夜市的真實體驗。

錸德指出，「台灣小夜市」將是推廣台灣美食小吃文化走向國際的契機，讓新加坡人民及來自世界各地的遊客體驗台灣小吃熱情的溫度，更是呈現多道台灣在地美食，其中包括台灣夜市必吃的地瓜球、夜市牛排、鹹酥雞、花生捲冰淇淋等，此外，還有號稱台灣五大滷肉飯之一的三重滷肉飯，以及切仔麵節文化祭的代表性美食蘆洲切仔麵，這些豐富味蕾、多樣選擇的道地美味在新加坡真實呈現。

新加坡「台灣小夜市」計畫於7月28日在新加坡烏節路的「Cineleisur Orchard」(國泰烏節電影娛樂城)B1商場盛大開幕，為錸德集團餐飲版圖跨足海外市場的第一步，除期望透過美食文化讓全世界更了解台灣，亦能帶動集團餐飲營收更顯著成長動能。