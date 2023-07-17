男星劉書宏先前在節目上透露，在剛出道時曾遭一位偶像團體前輩霸凌，對方還當面嫌棄過他的長相，更質疑他「不知道你為什麼可以出道！」對此，阿本坦言，看到播出之後很受傷，還一度眼眶泛淚「我很怕被誤會，有點走心」。

劉書宏近期在節目《小姐不熙娣》中透露，出道後接下第一個主持時，曾遭一名以團體出道的「偶像前輩」批評，對方直酸他「長得沒金城武帥、又不會唱歌也不會跳舞、不會主持也不會玩遊戲，只有身高高而已，為什麼可以出道？」讓他當下有些尷尬，劉書宏接著提到，對方曾告訴他：「希望在這一年內，不要遇到你」但劉書宏也強調，現在雙方關係不錯，認為對方會這樣說應該是想鼓勵他，說完他再對鏡頭怒嗆：「演藝圈的路很長，不要小看你身邊的任何人」。

近日，阿本在節目被問起此事時，他表示，劉書宏錄完影有打給他道歉，他也還原對話，當時他是要建議劉書宏主持時要接話、培養一些才藝，也承認有講身高高這件事，但沒有想冷落他的意思。

接著，阿本眼眶哽咽泛淚說：「他在節目這樣講我有點受傷，他知道我這段路的心路歷程，他真的經歷了我不同生活階段，感情階段，我遇到挫折，退出演藝圈再到回到演藝圈的事情，我生病的事情」；然而，事後阿本發文表示，已與劉書宏和好「好朋友就是要吵啊？之後還吃了兩次飯！他生日也快到了！聚餐應該又會笑翻了！然後再吵！」