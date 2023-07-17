有這麼餓？高雄一間仙草冰店日前凌晨收到客人私訊，問現在有仙草和芋圓嗎？老闆傻眼，凌晨怎麼可能還在賣芋圓，於是調侃客人，可以把圖片印下來，燒了之後放水裡喝掉，比較有飽足感，沒想到惹怒顧客，兩人的對話曝光後，引起不少網友爆笑。

臉書粉專「黑店嫩仙草-遼寧分店」日前PO出一段與客人的對話，一名客人凌晨1點20分傳訊息問老闆，現在還有仙草和芋圓嗎？疑似半夜肚子餓想吃，但店家只營業到晚上11點半，早就關了，於是老闆調侃客人，如果想吃，建議將圖片印出來，點火燒成灰後放水裡喝掉，「水喝三口可以保平安，這樣比較會有飽足感。」

仙草店老闆怒嗆客人，凌晨1點多要吃仙草不可能。(翻攝自黑店嫩仙草-遼寧分店FB)

客人一聽老闆這樣說，非常生氣，怒回「沒有就沒有，有必要開這種玩笑嗎？」老闆則告訴他，不然給他一星負評好了，「記得說這間店凌晨1點20分沒賣仙草還說屁話，我接受你的負評。」

貼文PO出後，讓網友們笑翻，也力挺老闆「老闆你真的是我的偶像」、「老闆，現在去你家有賣仙草嗎」、「開玩笑的是他吧，1點多欸」、「我也常常有客人半夜一兩點或是清晨四五點來問我要洗冷氣」，還有人表示，「都能接受這個負評，也能接受隔壁麵店難吃的負評吧」。