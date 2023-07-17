瓊瑤劇「玉女掌門人」林青霞，1990年代在古裝武俠電影中成功轉型，更成為影迷心中永遠的「東方不敗」，而在婚後淡出螢光幕長期定居香港的她，近日被網友拍到與好閨密陶敏明赴日本出遊購物，而該網友自曝曾多次遇到她，表示：「感覺就是爽朗地講話大笑的性格。」

近日有網友於日本銀座驚喜偶遇林青霞，拍下她的倩影上傳至社群平台，其中可見林青霞一身黑色低調打扮，頭戴黑色紗帽，穿衣打扮依然仙氣，狀態超頂的她在人群中依舊十分亮眼，而在她身旁穿上白色透明長衫，頭戴墨鏡的似乎是影星狄龍老婆、好姊妹陶敏明，看來兩人出遊一起購物。

林青霞與好姊妹陶敏明在日本銀座被網友捕捉。(圖/小紅書)

網友發文表示林青霞雖然戴上口罩，但其女神氣場「一眼就認出來了」，她透露曾多次偶遇林青霞，指出她私下的真實個性，「感覺就是爽朗地講話大笑的性格。」

事實上，紅遍兩岸三地的林青霞自17歲進入影壇，憑出道作《窗外》一鳴驚人，早期作品幾乎是台灣愛情文藝片的代名詞，到香港發展後更成為香港電影不可或缺的人物。她過去數10年亦獲獎無數，包括第22屆亞太影展最佳女演員、第27屆金馬獎影后等，最後以王家衛1994年的《重慶森林》及《東邪西毒》兩部經典作品淡出銀幕，《東邪西毒》則是她的第100部作品。

林青霞離開影壇後開始執筆，轉型成為作家，出品作品包括《窗裏窗外》、《雲來雲去》，《鏡前鏡後》更獲第16屆香港中文文學雙年獎評為散文組推薦獎，去年亦出品《青霞小品》，被譽為「台灣之光」。