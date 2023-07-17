小編今天（17）日精選5件不可不知的國內外財經大事。AMD執行長蘇姿丰本周訪台，展開「固樁」之旅！科技業指出，繼輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳與台灣科技大廠攜手締造H100完整供應鏈後，蘇姿丰本周來台與MI300X供應鏈結盟，包括台積電、日月光、英業達、和碩、華擎、雙鴻、台星科及旺矽等可望受惠。

【1】與輝達爭霸 蘇姿丰訪台搶產能

法人指出，AI伺服器有助提升GPU模組、基板、散熱元件、導軌與PCB業者的毛利率，預期AI伺服器將有利供應鏈獲利成長，儘管市場預估輝達AI晶片市占率優於AMD，但因AI伺服器的年增率仍在近年內維持高成長，AMD供應鏈仍可望受惠。

【2】AI供應鏈 熱潮一波接一波

超微執行長蘇姿丰訪台行，雖因班機延誤影響部分行程，不過，其預計抵台後密集拜訪在台供應鏈夥伴及客戶的「固樁」行程並未縮減，除了主要晶圓代工夥伴台積電外，其他半導體供應鏈夥伴如日月光暨旗下矽品，與ODM代工廠如和碩、英業達、緯創、廣達及神達外，另如長年合作的板卡廠和系統品牌業者等，也將出席AMD Innovation Day會後交流會。

【3】台積法說 外資提8問

台積電股價法說會前悄悄往600元邁進，外資圈先一步下修第三季營運預期顯然發揮打預防針效果，法人緊盯台積電法說會可能提出對人工智慧（AI）商機看法等八大焦點；一面觀察超微（AMD）執行長蘇姿丰訪台的旋風效應，台積電法說提前飄出濃濃AI味。

【4】15檔當沖熱門股 外資偏調節

台股上周衝上萬七，AI概念股紅火，隨著股價飆漲過後，反為當沖客最愛，據統計，個股當沖成交量（張數）占比四成以上有107檔，篩選外資買賣超5,000張以上有15檔，包括威盛（2388）等5檔以及光寶科（2301）等10檔，顯示當沖占比高的個股，外資偏向調節居多。

【5】14檔面面俱到 續航力點火

美國通膨降溫，市場對升息循環進入尾聲預期拉升，台股人工智慧（AI）題材熱炒，吸引市場熱錢蜂擁而至，惟在當沖客攪局下，盤中震盪也加劇，專家建議，威盛（2388）、啟碁（6285）、亞翔（6139）、大聯大（3702）等具技術面9日KD高檔鈍化、法人買超且6月營收績優多方條件之個股，在台股爆量震盪之際，續航力相對無虞。