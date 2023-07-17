就大同股價來看，大同近日當沖量放大，外資和主力站在賣方。

大同指出，該案是2009年台灣華映透過轉投資中國華映科技，因應中國證監會要求出具19項承諾，包括3年盈利能力要達一定標準，確保淨資產收益率不低於10%；華映及大同負連帶責任。證監會核准該收購案。華映科技從2010年至2017年，獲利108億元新台幣，2018年華映宣布重整，無法給付貨款，華映科技就出現虧損，2019年向福建高級人民法院控告大同及華映（百慕達）、華映，要求支付業績補償款人民幣19.14億元，隨後提高追債金額至人民幣30.29億元。

大同公司在7月15日接獲委任律師通知，福建高級人民法院判決，華映（百慕達）應支付華映科技業績補償款人民幣30.29億元，大同及華映負連帶清償責任。大同公司強調，該判決理由矛盾，將委請律師提起上訴，大同堅信本案最終必定能夠釐清這並非商業合同條款爭執。

大同強調，曾出具的承諾函是為了當時華映科技在中國上市，應中國證監會行政監管要求所做出的承諾；並非對華映科技為合同主體的承諾或業績保證，大同也未曾和華映科技提供任何書面形式的保證書，不符合保證規定，本應免除大同連帶責任，顯見該判決前後矛盾。況且，2009年業績承諾終止後，證監會有要求華映百慕達出具新的承諾函，大同並沒有再重新出具任何保證或承諾函，因此大同對之後的業績承諾更無關係。