今年初一名號稱「輔大陳若儀」的女網友，因不滿夫家婚宴想辧流席和小姑槓上，兩人在網路大打筆戰，搞到婚事告吹，如今她又再度在臉書社團匿名發文，表示甩開未婚夫和前男友復合，豈料才重新交往2個月，就因男友父母過戶給男友的板橋店面鬧得不愉快，她要求對方把店面改共同持有不成氣得罵「為什麼男人都這麼自私？我該繼續這段看不到未來的感情嗎？」

「輔大陳若儀」上周六（15日）於臉書社團《匿名2公社》指出，上一段感情被未婚夫和未婚夫家人傷得很深，前男友看到她的遭遇，透過共同好友再度跟她聯繫、追求，兩人重新交往。她說男友的父母把板橋37坪大的店面給男友，男友弟弟則是分到1500萬。

她直言「不是我愛計較」，因男友的父母很想要有個女兒，所以會把未來媳婦當作女兒般疼愛，「但現在分家，我這個女兒什麼都沒有？」她要求男友把板橋店面登記改共同持有，但對方以婚後再說回絕，令她氣炸「以後？為什麼男人都這麼自私？我該繼續這段看不到未來的感情嗎？」

原PO今（17）日凌晨又再度在《匿名2公社》發文抱怨男友，她表示和男友復合快2個月，男友一家人滿口謊言，「不是真的把我當未來媳婦、當女兒疼就不要講X話，枉我還想說以後的日子要把他們當作自己父母孝順。」

原PO曾問男友是否要找一天去找代書處理房產所有權的事，對方要她再等等，加上昨（16）日晚上7點她臨時想到南港環球購物中心吃晚餐，因路上塞車她在家等20分鐘不耐煩，傳訊給男友說「你不用來了，約會都要女生等，這叫有把我放在心上？為什麼我這女友要這麼卑微？」男友打電話給原PO被掛電話，男友委屈地對原PO說「妳這樣我壓力很大。」

原PO自認對男友家人是真心以待，但得到的卻是殘忍對待，「現在還說跟我在一起壓力大？我真的很想問這世上還有哪個女友能像我這樣卑微，去迎合男友的？前未婚夫家人這樣！現在男友家人也這樣！現在是他們說話不算話a，我還被不明究理的酸民誤會，貼上敗金女標籤！這世上難道真的沒有公理正義了嗎？」

原PO還提到男友板橋的店面，「若產權改成跟我共同持有，就算以後分手我也會把它賣掉均分給男友」，她強調不會佔對方便宜，盼網友理性看待。

兩篇貼文上線，多數人一眼認出原PO是過去被網友炸鍋討論的流水席新娘「輔大陳若儀」，「嗨 Kelly妳那麼快a！又找到下個盤子了a」、「Kelly a全新一季」、「哇，沒想到會有第二季」、「妳是哪來的自信到這討拍的」、「妳這樣的三觀，換幾個男友都是同樣的結局」。