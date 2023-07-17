香港男星魏念恩（Nathan）參加選秀節目《全民造星V》走紅，昨（16日）晚進行總決賽，魏念恩因被輕生的女友Jessie家屬指控，魏念恩以專心比賽為由提分手後，還向Jessie借錢、逼刪交往照，魏念恩身陷醜聞，而他在比賽開始前半小時，在IG發限動宣布退賽：「我決定退出今晚的總決賽，為各單位帶來不便很對不起，我會盡快交代事情。」

魏念恩一參賽就以高顏值和舞台魅力擁高人氣，不過魏念恩的女友Jessie在5月發生輕生過世，成為外界關注焦點，魏念恩在女友過世7天後才悼念，遭批虛情假意，而Jessie家屬日前打破沉默，公開兩人對話紀錄，表示魏念恩在交往期間就多次向Jessie借錢，魏念恩5月以工作為由，提出要分開一陣子，Jessie答應後，魏念恩仍多次向Jessie借錢，金額從幾百元到幾千元都有，魏念恩更逼迫Jessie刪除IG上有關兩人的合影或是過去同居照片。

魏念恩宣布退賽（左圖），節目方表示尊重。（圖／魏念恩、ViuTVInstagram）

Jessie家屬強調，會公開內幕，是心疼Jessie生前這麼委屈，不希望Jessie被外界誤會，而魏念恩真面目曝光後，IG被灌爆，而昨晚他原本要參加節目總決賽，不過魏念恩在比賽開始前半小時，在IG發限動宣布退賽：「我決定退出今晚的總決賽，為各單位帶來不便很對不起，我會盡快交代事情。」

而節目方ViuTV也發限動表示：「《全民造星V》2號參賽者魏念恩（Nathan）因私人理由退賽，大會尊重其決定。」總決賽由其他9選手登場。

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