中日混血前主播梁立，2013年被爆與父母預約SPA遭延誤，要求服務人員下跪道歉，雖梁立當時否認並發文道歉，但仍遭電視台懲處並調離主播工作；事隔多年後，轉行與日本朝日電視台合作主持新節目，更改名為「梁珈嘉」，而近期她重返校園攻讀碩士學位，並擔任系上相關活動的主持人。

梁立目前臉書粉絲專業改為「Grace リャン・リー」重新出發，如今她也改名為「梁珈嘉」，並重返校園攻讀碩士，近期更擔任系上相關活動的主持人，照片中可見她穿上藍色平口禮服，大秀長腿，美貌依舊；文案她則寫下：「給了我不一樣的世界，更勇於面對挑戰，創造許多珍貴的回憶」。

事實上，梁立自2013年爆出逼人下跪道歉的事件後，已發文道歉，但也強調「我保證，絕無怒嗆強逼芳療師下跪的情事」，事後她仍遭電視台記2大過、並調離主播台，形象重創後沉寂了一段時間，許久未出現在螢光幕前。

直到2016年初，梁立與日本朝日電視台合作節目，並將「梁立的BEST台灣」單元影片頂置在臉書，畫面中只見她說著一口流利日文介紹台灣美食，擺出自信且優雅的笑容，與其他主持人對答如流，似乎已揮別過去陰霾、重新出發，讓不少網友為她的新工作加油打氣。