喬柯維奇（Novak Djokovic）在溫網男單決賽爆冷不敵現任球王阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），賽後看得出喬帥非常失望，一度中斷訪談，在全場觀眾前落淚。喬帥說：「很高興看到我的兒子還掛著微笑，我愛你們，謝謝你們支持我，我給你們一個大擁抱。」他還提到過去自己多次以些微差距勝出，或許是該「還債」的時候了。

2019年溫網決賽，費德勒（Roger Federer）大戰喬柯維奇，雙方打到第5盤難分難解。碰巧溫網採取新賽制，第5盤的上限改為12分（原先沒有上限），喬帥逃過兩次「冠軍點」，最後贏下搶7，以13-12拿下決勝盤。當時喬帥還有點尷尬地說：「我把那些費德勒的加油聲當成是我自己的，我催眠自己說觀眾在幫我加油，我真的是那樣做的。」

如今輸給阿卡瑞茲，喬柯維奇說：「2019年決賽對戰費德勒，當我面臨對手的賽末點，也許我該輸掉幾次決賽，現在這樣是扯平了。」喬帥從2017年以來都沒有輸過溫網比賽，這種實力相近的比賽他贏得太多了，因此這次失敗的打擊也特別大。「顯然我不想輸掉這樣的比賽，但是當情緒平復下來之後，我還是必須心懷感恩，因為我贏了那麼多冠軍。包括許多次非常緊繃的比賽。」