繼美國務卿布林肯和財長葉倫訪問中國之後，美國總統氣候問題特使凱瑞已於昨日抵達北京，開啟為期4天的訪中之旅。華中科技大學國家治理研究院特聘研究員王鵬撰文指出，凱瑞此行也許可以為持續緊張的中美關係帶來新的轉機，但也將在甲烷排放、氣候標準等議題上與中方產生一些交鋒。

大陸《環球時報》17日刊出王鵬專文指出，根據此前美國政府、主流媒體發布的公開消息來研判，凱瑞此行第一個議題有較大可能是敦促中國大陸落實2030減排承諾。同時要求中方在中美聯合聲明中（如果能夠達成），一是明確給出二氧化碳、甲烷等溫室氣體每年排出的額度，二是明確每年關停、轉產的煤電廠數量和產能。此外，美方還有可能進一步敦促中國大陸加快淘汰煤炭，並打擊森林砍伐。

王鵬表示，第二個議題有較大可能以完善全球碳補償市場、滿足開發中國家（尤其是太平洋島國）生存訴求為理由，強力要求中國大陸就未能達標的情況設立國際基金，並建立相應的補償機制。在是否以及如何對開發中國家、尤其是最受海平面上升威脅的島國提供補償的問題上，國際社會存在一定矛盾和爭議。而美國有較大可能利用這一矛盾變相對華施壓。

王鵬續指，第三個有可能成為中美氣候博弈焦點的議題是甲烷減排問題。北京已於2021年與美國簽署了《中美格拉斯哥聯合宣言》，其中專門提出加強甲烷減排行動。美國認為該聯合協議缺乏具體細節。因此，此次凱瑞之行有較大可能單列甲烷議題，敦促中國大陸給出具體的時間表和每年對應的排放額度，以使美國及國際社會能夠「更加透明地」觀察、督促中國大陸實現國際承諾。

王鵬認為，第四個重大議題是在中美兩國之間重建「例行氣候討論」，並且使之在未來免受中美在其他領域的矛盾、衝突的干擾，譬如此前美國眾議院議長裴洛西訪台等事件。而究其實質，此舉其實是美方在氣候變化領域為美中設置單向「護欄」。

王鵬另指，從中方的角度看，還需要提防凱瑞團隊強行將俄烏戰爭與氣候變化議題綁定，以氣候藉口脅迫中國大陸對俄施壓。中俄能源合作議題也有較大概率成為凱瑞對中國大陸談判桌上的籌碼，企圖實現「一箭雙雕」的效果，即一手要求北京承擔更大的減排壓力，一手又藉減排議題對中俄關係施壓。

王鵬強調，我們需要清醒地認識到，中美在共同應對全球氣候問題時存在複雜博弈。其中既有合作，又有鬥爭；既有共同利益、全球公義、大國責任，也有深刻的分歧與矛盾。氣候變化領域不是象牙塔，也不是保險箱，大國間的「戰略競爭」亦將無可避免地在這個領域全面展開。