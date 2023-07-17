赤崁蜩鳴宮完整保存八仙人物及琴棋書畫與麒麟等雕刻的神轎，配合浮空投影方式呈現。（許逸民攝）

澎湖縣政府文化局自2015年起，歷時5年，完成全縣百年歷史廟宇、教堂的文物普查。昨起並與天后宮、文澳城隍廟、湖西天后宮、赤馬赤樊桃殿等24座宮廟借展已經指定為一般古物之文物，作為生活博物館2樓展出「神器神氣：澎湖縣廟宇文物特展」首要展示推廣目標，展期至10月29日止。

澎湖縣文化局長洪棟霖表示，澎湖的發展比台灣本島早開發400年，宮廟是島民信仰中心，分布在縣內的大小宮廟超過200座，不乏超過百年以上的歷史，都具先民的精神寶藏，其中除島民信仰中心的天后宮媽祖外，還有觀音、王爺等神明，不僅是台灣獨特信仰文化，王爺信仰更具世界的特色，期盼未來廟廟都是博物館。

「神器神氣：澎湖縣廟宇文物特展」，此次以「歷史之嶼」、「風雨沙之地」、「合境平安」、「王爺群島」、「工藝史記」、「神隨人往」等子題，讓民眾透過「觀」文物來「讀」澎湖史，希冀從宗教文物的歷史角度及分類，來剖析澎湖的聚落發展、工藝史，乃至地方開拓史，讓參與者能認識這些古、文物，以及背後蘊藏的價值。

其中，小赤崁蜩鳴宮完整保存八仙人物及琴棋書畫與麒麟等雕刻的神轎，保存狀況極佳，配合浮空投影方式呈現，顯現了清代木雕工藝的雅緻之美；尖山顯濟殿於清嘉慶丙子年間以澎湖玄武岩雕刻的展耳石方爐；講美龍德宮的石香爐工藝精湛，線條平順，比例對稱，更鑲嵌有大量螺釦裝飾，深具澎湖當地特色，也為當時臺灣地區所不及；都深受矚目。

澎湖縣政府文化局依照《文化資產保存法》以及《文化資產保存法施行細則》規定，歷時5年，完成全縣百年歷史廟宇、教堂的文物普查，將各類具歷史、文化、藝術、科學價值之廟宇文物，進行有系統的調查，其標的共計151座廟宇及教堂，普查成果總計超過1700案文物。