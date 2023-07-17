大陸女星辣目洋子過去以搞笑短影片出道，後以綜藝《演員請就位第二季》跨足電視劇，吸引不少粉絲。然而，去年她被瘋捲進大陸廣電總局不准藝人取洋名風波，只能改回原名李嘉琦，後又被爆出轉賣男團成員尹浩宇錄影時送的禮物，沒想到世界就是這麼小，兩人在節目錄影又見面，李嘉琦哭著向尹浩宇道歉，並表示自己很痛苦。

李嘉琦因演出電視劇《我叫劉金鳳》走紅之後，上遍各綜藝節目，身材豐腴、個性討喜，受到很多觀眾歡迎。她上《五十公里桃花塢2》的時候，被發現私下轉賣同節目班底尹浩宇錄影時贈送的禮物。

事情過去一年，《五十公里桃花塢3》播出，李嘉琦又重遇尹浩宇，解釋當時錄完《五十公里桃花塢2》的時候，自己的身心狀態不佳，因此委託同事幫忙打包搬家，對於家中物品李嘉琦只交代：「妳就把我的衣服都寄回家，其他東西就看著處理吧。」

結果同事自行將尹浩宇贈送的簽名專輯po上二手網站賣出，但當初尹浩宇曾在vlog中拍攝準備禮物的過程，他還親自去拜託自己所屬男團INTO1所有成員在專輯上簽名，用心的禮物卻在節目結束後火速被拍賣，引起許多網友撻伐。這次兩人又碰頭，李嘉琦哭著向對方道歉，對於轉賣事件很後悔，也覺得自己很丟人而且還傷害了尹浩宇，所幸大方的尹浩宇大喊「沒事」安慰她。