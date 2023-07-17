根據《紐約時報》資深記者史坦17日爆料，獨行俠依舊希望透過交易換來一名先發等級的中鋒，當前頭號鎖定目標仍是老鷹中鋒卡培拉，先前選秀期間獨行俠就跟老鷹提出報價，老鷹卻希望獨行俠可以送出今年第10順位選秀權與「四年級生」賈許格林，獨行俠最後選擇拒絕。

因為獨行俠管理階層把賈許格林當作珍貴資產，更在近期提出續約報價，所以只要排除賈許格林的合約報價，或許他們就可能換來卡培拉，目前謠傳一筆潛在三方交易，卡培拉前往獨行俠，老鷹獲得席亞卡，暴龍則從獨行俠獲得其他球員，問題是席亞卡不想離開暴龍。

現年29歲的卡培拉擁有瑞士國籍，是一名208公分的傳統中鋒型球員，2014年加盟火箭之後，一待就是6年，直到2020年2月才被火箭交易到老鷹，更在2021年當上年度籃板王，上季效力老鷹仍有場均12.0分、11.0籃板與1.2火鍋，絕對是獨行俠屬意的先發等級中鋒。