716「公平正義救台灣」活動昨（16）日在凱道登場，根據警界人士私下估算，到場人數約達到2萬至2.5萬人。然而有媒體引用外國記者說法，稱此次活動多以男性為主，「好奇怪」，甚至還有網友在PTT上表示，「716現場會很臭嗎」、「史上最臭的遊行」。對此，藥師林士峰認為，事實上女孩子怕曬，「前面都是勇士，有什麼奇怪的」。

有網友在PTT政黑板開酸716活動。（圖翻攝自PTT）

據《自由時報》、《三立新聞網》報導，一名長期駐台灣的加拿大籍記者寇謐將（J. Michael Cole），昨觀看716活動現場轉播畫面後，訝異參與者多以男性為主，認為這點「好奇怪」。不過今早搜尋寇謐將臉書，已找不到該文，疑似被隱藏或移除，PTT《政黑板》也隨即有人轉發該新聞，並展開有關男女比例失衡的評論。

對於外界質疑716「男女比例」失衡的說法，林士峰今清晨在臉書發文表示，事實上就是女孩子怕曬，當然比較容易會出現在後面樹叢陰影處，前面都勇士，有什麼奇怪的；林還踢爆，他認為新聞應該以真實的角度來寫，而不是為了民進黨去貼其他政黨支持者的標籤，而且還配合黨的支持者崇洋媚外的自卑感，找一個血統那麼綠的外國記者來寫。

林士峰還嘲諷，「好啦，支持民進黨的都女孩子可以嗎？畢竟你們的確出了一個女性領導者」，另外，也有不少鄉民力挺716，稱「 所以性別比例是重點嗎」、「開始洗地帶風向，今天要弄什麼？白飯還是乾麵」、「也可以說男人更勇於表達對社會的不滿啊」。