升息末段，往往是債市多頭展開契機，現階段入手美國公債、投資等級債，未來有機會息收、價差兩頭賺，國泰投信旗下兩檔債券ETF：國泰20年美債ETF(00687B)、國泰投資級公司債ETF(00725B)，日前公告實際配息金額，每單位配息金額分別為0.25元、0.42元，兩檔ETF將在7/18(周二)除息，投資人最晚只要在7/17前買進，都可以參與這次配息。國泰20年美債ETF(00687B)基金經理人鍾郁婕指出，回顧2009年6月歷史經驗，當美債殖利率突破3.8%，進場投資長天期美債往往有不錯回報，持有1年、2年、3年含息報酬率分別達14.1%、17.0%、61.0%。

另外，以00687B追蹤之「彭博20年期(以上)美國公債指數」為例，截至7/12美國長天期公債百元交易價格為76.9元，相較於近10年平均交易價格108.4元，仍有29%折價空間，且指數到期殖利率達4.05%，仍處歷史相對高檔，趕在這一波除息前買進，提前卡位美國長天期公債投資契機，未來若聯準會轉向降息，有機會息收、價差兩頭賺。