新北市一名21歲朱姓男子先前搭訕住一名女子A，尾隨對方返回租屋處後，趁聊天之際環抱、抓捏女子的胸部，慘被對方報警提告。士林地院審結，依犯強制猥褻罪，處有徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑5年。可上訴。

判決書指出，朱姓男子2022年9月間尾隨女子A返回其租屋處，朱男先在樓梯間搭訕A女與其攀談，隨後趁A女轉身開門之際自後方環抱對方，還以徒手抓捏胸部的方式猥褻得逞，A女意圖以手機向男友求救，卻被朱男奪走，害手機摔落樓梯間，事後A女不堪受辱選擇報警處理，全案才曝光。

對此，朱男接受偵訊時，坦承有擁抱、觸摸A女的胸部，但稱A女第一次被擁抱時並未出手制止他，直到第2次才推開他，冤喊自己是不小心觸摸A女胸部。

士林地院審理時，法官不採信朱男說詞，認為朱男只為了逞個人慾望，就做出強制猥褻的行為，導致當事人的身心受創，考量朱男最終認罪，以賠償35萬元與A女達成調解等情狀，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。緩刑5年，期間付保護管束，另須接受3場法治教育。可上訴。