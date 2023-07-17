菲律賓東南方目前有熱帶擾動發展中，天氣風險分析師吳聖宇表示，周三、四可能增強成熱帶性低氣壓，或是今年第5號颱風「杜蘇芮」，朝呂宋島北部到巴士海峽南部一帶移動，周六、日可能通過台灣南部，若距離較近，不排除會發布颱風警報。

吳聖宇在臉書表示，周六、日（22、23日）要注意下一個熱帶低壓或颱風的發展及動態。目前菲律賓東南方已出現擾動發展，未來這幾天將會逐漸增強，周三、四（19、20日）有機會發展為熱帶性低氣壓，或是今年第5號颱風「杜蘇芮」，並朝向菲律賓呂宋島北部到巴士海峽南部一帶移動，可能在周六、日通過台灣以南，然後繼續往廣東、香港等地靠近。

最新歐洲模式模擬，未來「杜蘇芮」颱風生成後，將朝呂宋島北部到巴士海峽南部一帶移動，周六、日可能通過台灣南部。(翻攝自天氣風險臉書)

吳聖宇表示，台灣這個周末期間（22-23日）的天氣很有機會受到熱帶性低氣壓或颱風的影響，不過影響程度仍要觀察其通過的距離遠近而定，如果距離較遠，外圍環流對於東半部、恆春半島的影響較顯著；距離較近的話，影響範圍更大也更明顯，甚至不排除發布颱風警報，因此未來幾天預報的變化相當值得注意。

至於近日天氣，吳聖宇指出，今天到周三（19日）低壓帶持續影響台灣，迎風面花東地區、恆春半島有短暫陣雨，西半部、東北部地區則有午後熱對流雷雨，並有局部大雷雨或短時較大雨勢發生，降雨的範圍較大；溫度持續偏高，各地高溫33-35度，大台北、中南部則在36度或以上。周四、五（20、21日）太平洋高壓增強，西半部午後仍有局部熱對流雷雨，但是雨勢跟降雨的範圍縮減許多，偏向山區為主；高溫持續上升，各地普遍可達34-36度，局部地區有機會出現37度以上極端高溫。