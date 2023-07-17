美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，如果北韓在上週發射洲際彈道飛彈後再次進行核試，美國不會感到驚訝。

法新社報導，蘇利文在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）中表示，「我一直擔心北韓將進行第7次核試已有好一段時間了，我現在仍對此感到憂心。」

蘇利文補充說：「我並未看到任何立即跡象顯示這種情況即將發生，但若北韓就其洲際彈道飛彈能力再次進行核試，也不足為奇。」

蘇利文強調，北韓幾年前就已開始測試其核子能力，且「還在持續測試」。

平壤當局13日表示，在領導人金正恩親自監督下，北韓已成功試射最新的洲際彈道飛彈（ICBM）。

北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，這枚「火星-18」（Hwasong-18）飛彈最高高度達6648公里，飛行了1001公里後落入東海。「火星-18」據稱是一種新型固體燃料洲際彈道飛彈，此前北韓僅於4月測試過一次。

南北韓關係正處於谷底，金正恩去年宣告，北韓作為核武國家的地位「不可逆轉」，並呼籲增加武器生產，包括戰術核子武器。

聯合國、美國及包括法國在內的美國盟邦強烈譴責北韓12日試射洲際彈道飛彈，稱此舉違反聯合國安理會的多項決議。

儘管如此，蘇利文仍重申華府願與平壤談判。他說美國政府「準備坐下來討論他們（北韓）的核計畫，沒有任何預設條件」。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120717