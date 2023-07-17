美國將在明年11月進行總統大選，一舉一動都將牽動美中關係、經貿制裁的發展，儘管近期美國政府官員接連訪問大陸，但考量美國即將進行選舉，似乎很難如大陸所願，鬆綁制裁及關稅政策。專家警告，如果拜登對大陸出現軟弱的態度，可能會因此輸掉大選，尤其反中態度在貿易戰後仍持續多年。

大陸財政部曾在美國財政部長葉倫（Janet Yellen）訪問之際，公開呼籲美國取消懲罰性關稅、出口管制措施與新疆地區的進口限制等措施，顯示大陸政府對於美國放寬制裁抱持希望。

然而事情似乎沒有那麼簡單，美國執政黨必須將國內民意與明年的總統大選做為決策的主要考量之一，前白宮、世界銀行和美國貿易官員、現任柏克萊研究集團董事總經理的布羅德曼（Harry Broadman）說：「政治算盤非常明確，這肯定成為反對派的一手好牌。」

布羅德曼警告，如果拜登對大陸出現軟弱態度，可能會因此輸掉大選，「在前總統川普對大陸實施嚴格的制裁措施政策的狀況下，美國國內的反華情緒已經持續4年。」

事實上，從葉倫的談話就可以略知一二，葉倫結束大陸行之後參加二十國集團（G20）財長會議和央行行長會議，她在會前記者會強調北京行有助於美中關係站穩腳跟，但現在要討論取消對大陸的關稅措施仍言之過早。